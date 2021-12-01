Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca’nın daha önce açıkladığı, doktor ve diş hekimlerinin ek ödeme ve ek göstergelerinde değişiklik TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
Avcılar’da otel işletmecisi Esra ve Nuri Yıldız çiftinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Arguvan Belediyespor’da hedef şampiyonluk
Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) mücadele eden Malatya Arguvan Belediyespor çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölgesel Amatör Futbol Ligi 3.Bölge 1.Grupta yer alan Arguvan temsilcisi, ligin 5.haftasını bay olarak geçirdi. Ligde 9 puan ile 3.sırada yer alan Arguvan Belediyespor’da hedef şampiyonluk olarak belirlendi.
MALATYA 01.12.2021, 16:30
Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde (BAL) mücadele eden Malatya Arguvan Belediyespor çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölgesel Amatör Futbol Ligi 3.Bölge 1.Grupta yer alan Arguvan temsilcisi, ligin 5.haftasını bay olarak geçirdi. Ligde 9 puan ile 3.sırada yer alan Arguvan Belediyespor’da hedef şampiyonluk olarak belirlendi.
Teknik Direktör Soner Bayram, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu. 5 Aralık Pazar günü deplasmanda Darendespor ile oynayacakları karşılaşmasının hazırlıklarına devam ettiklerini belirten Bayram, hedeflerinin 3.Lig olarak olduğunu vurguladı.