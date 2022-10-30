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Arguvan Belediye Spor- Siirt İl Özel İdarespor: 1-1
Malatya’yı 3.Futbol Ligi 3. grupta temsil eden, Malatya Arguvan Belediye Spor, Siirt İl Özel İdarespor’la 1-1 berabere kaldı.
MALATYA 30.10.2022, 18:27
Malatya’yı 3.Futbol Ligi 3. grupta temsil eden, Malatya Arguvan Belediye Spor, Siirt İl Özel İdarespor’la 1-1 berabere kaldı.
Malatya Yeşiltepe Stadı’nda Siirt İl Özel İdarespor’la karşı karşıya gelen Arguvan Belediyespor 1-0 önde olmasına rağmen ikinci yarıda penaltıdan yediği golle karşılaşma 1-1 sona erdi.