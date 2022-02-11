Arapgir’in ürünü Pohmut ve Manusa dokuması tescillendi

Arapgir’in ürünü Pohmut ve Manusa dokuması coğrafi işaret alarak tescillendi.

Malatya’nın Arapgir Belediyesi’nin girişimleriyle yapılan başvurunun ardından Arapgir Pohmutu ve Arapgir Manusa Dokuması’nın Coğrafi İşareti alınarak koruma altına alındı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu açıklamada bulunarak, süreç hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı. Cömertoğlu yaptığı açıklamada, “Arapgir’e yeni iki coğrafi işaretli ürün kazandırmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Köhnü Üzümü, Mor Reyhanı, Dolaması ve Arapgir Tandır Kebabında olduğu gibi coğrafi işaret tescili sonrasında Arapgir Pohmutu ve Manusa Dokuması’nın da ekonomiye kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.