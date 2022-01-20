Arapgir’de kar yağışı sonrası yollar açılıyor

Malatya’nın Arapgir İlçesi’nde de etkili olan kar yağışının ardından başlatılan kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. İlçede etkili olan kar yağışının ardından, karla mücadele çalışması sürüyor. Arapgir’de Salı günü başlayan ve Çarşamba günü saat 23,00’de sona eren kar yağışının ardından, belediye ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezini temizleyen ekipler, araç güzergâhlarını ulaşıma açık tutmak için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda Arapgir Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yoğun bir şekilde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Kar yağışı öncesinde tüm tedbirlerini alan Arapgir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının başlaması ile birlikte yolları açarak vatandaşların evlerine sorunsuz bir şekilde gitmesini sağlıyor.