Arapgir Bağbozumu şenlikleri

Malatya’nın Arapgir ilçesinde bu yıl 25’ncisi düzenlenen bağbozumu ve mor reyhan hasat şenlikleri dolu dolu geçiyor.

Arapgir’de geleneksel olarak düzenlenen bağbozumu ve mor reyhan hasat şenlikleri dün start alırken, bu yıl 25’ncisi düzenleniyor. Vali Hulusi Şahin’inde katılımları ile start alan şenliklerin ilk gününde ‘aşık beyazı ve köhnü üzümü teşvik yarışması programı düzenlenirken, etkinliler panel üzüm ve reyhan hasatları ile devam etti. Bölge için önemli bir proje olan Kaşkaloğlu Hotel ve Serge İlham Merkezi’nin de açılışının gerçekleştirildiği şenlikler ikinci günde Kozluk çayı kamp alanına taşındı. Vali Hulusi Şahin, CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır , Arapgir Kaymakamı Adnan Doğan , Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu , Arapgir Kültür Derneği Başkanı Turgay Akşahin ile siyasi parti, STK temsilcileri, oda başkanları, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldığı etkinlerde çeşitli kültür ve sana aktiviteleri gerçekleştirilirken, şenlikler de konuşan Hulusi Şahin Arapgir’in çok değerli, çok kıymetli bir coğrafya olduğunu belirterek, “Coğrafi işaret almış olan Arapgir Köhnü Üzümünün yanında, Mor Reyhanı da Malatya’mıza, Arapgir’imize, ülkemize Arapgir Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu tanıttı. Mor Reyhan bizim hazinemize Malatya’nın değerlerine eklenerek, Coğrafi İşaretini de aldı. Böylece Mor Reyhan Arapgir’in sayısız zenginliğinden biri olarak yerini aldı. Bu ürünün tanıtılmasında ve coğrafi işaret almasında emeği geçenleri tebrik ediyorum.” dedi.

Arapgir’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden Vali Şahin,” Burada bir kültür var, bir ilim var, bir İrfan var. Arapgir bizi biz yapan, Türk Milli Kültürüne büyük değerler katan, büyük insanlar yetiştirmiş, değerli insanların memleketidir. Biz birliğimizi muhafaza edeceğiz. Birliğimizi muhafaza edersek sadece kendimize değil tüm insanlığa faydamız olacaktır. Biz mazlumların son sığınağıyız. Yüzlerce yıldır bu böyle olmuştur. O yüzden bir olacağız, birlikte olacağız, güçlü olacağız. Bunu başarırsak kendimize ve tüm mazlumlara da faydamız olur. Milli kültürümüzün önemli bir parçası olan Arapgir’de böyle bir etkinlikte böyle güzel insanlarla birlikte olmaktan büyük memnuniyet duydum” diye konuştu

İki gün süren şenlikler akşam saatlerinde mahalli sanatçıların vereceği konserle son bulacak.