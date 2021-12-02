Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

Oto tamircileri, kış mevsimi öncesi sürücülere araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları uyarısında bulunarak, kışlık bakımı ihmal eden araç sahiplerinin kışın oluşabilecek arızalar nedeniyle daha ağır faturalarla karşılaşabileceklerini söyledi.

Malatya’da Eski Sanayi Sitesi’nde yaklaşık 33 yıldır oto tamirciliği yapan Aziz Berk isimli esnaf, kış bakımını her araç sürücüsünün yapması gerektiğini ifade ederek, yapılan bakımlar hakkında bilgi verdi. Berk, “Kış mevsimi gelmeden sürücülerin araçlarının fren balatlarına baktırmaları lazım, masörler iyi değilse değiştirmeleri lazım. Çünkü masörlerin esnemesi lazım. Bunun yanında araçların ön düzen bakımının yapılması lazım. Araçların kışlık bakım için aldığımız ücret 200 TL bakım bakıyoruz sürücülerimiz uyarıyorum. Yine kış lastiğinin takılması lazım, kaloriferlerin elden geçirilmesi lazım. Yani genel olarak araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatı, silecekleri, akü ve lastiklerinin kontrol edilmesi hayati önem taşıyor. Avrupa dediğimiz araçlarda ise sadece antifiriz değişimi, yağ bakımı, yağ filtresi bakımı, hava filtresi ve klima bakımı gibi bakımlar yapıyoruz. Yapılmadığı zaman bunlar sürücünün aleyhine olur. Mesela kışın fren tutmaz araç kayar, bir yere vurur ve bu gider sürücünün cebinden kat kat çıkar” şeklinde konuştu.

“Can güvenliğimiz için araçlarımıza kışlık bakım şart”

Müşteri Yusuf Şanlı ise araçlarda kışlık bakımın önemini bildiğini belirterek, “Aracımın kışlık bakımlarını yaptırmak için Aziz ustaya getirdim. Araçta kışlık bakım şart. Çünkü, ailemiz ve sevdiklerimizi taşıyoruz. Arabaya bakmazsan yolda kalırsın. Mesela kışın özellikle fren önemli. Sürücüler, ihmal etmesin araçlarının kışlık bakımlarını yaptırsın” ifadelerini kullandı.