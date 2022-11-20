‘Analı-kızlı’ yemek yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Malatya’nın sofra kültüründe özel bir yeri olan Coğrafi İşaret Tescil Belgeli ‘Analı-Kızlı’ yemeklerin yarıştığı Ödüllü Geleneksel Yemek Yarışması tamamlandı.

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Analı- Kızlı’ Geleneksel Yemek Yarışmasında dereceye giren yemek ustalarının ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. Yapılan oylama neticesinde birinciliği 491 puanla Kübra Öztürk elde etti. Yeşilyurt Belediyesi Gedik Oba Çadırında özel olarak ayarlanan stantlarda yerlerini alan ‘Analı-Kızlı’ yemekler, beş kişiden oluşan jüri heyeti tarafından titiz bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Yemeklerin lezzeti, görünüm ve kıvamı ile sunumlarının ele alındığı değerlendirmelerin ardından dereceye giren yemekler belirlendi. Büyük bir heyecana sahne olan yarışma neticesinde birinci 491 puanla Kübra Öztürk olurken, ikinci 485 puanla Betül Oğan, üçüncü ise 481 puanla Arzu Sündüz Turgut oldu. Jüri özel ödülüne ise 470 puanla Tuğba Yolcukarapınar layık görüldü.

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın da katıldığı törenle tek tek takdim edildi.

‘Analı- Kızlı’ Geleneksel Yemek Yarışmasının Malatya’nın zengin yemek mutfağını tanıtmak amacıyla başlattıkları hizmetlere büyük bir katkı sunduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmaya katılan tüm yemek ustalarına teşekkürlerini sundu.

Yarışmada dereceye girenleri tebrik ederek kutlayan Çınar, “Anadolu medeniyetine çok özel katkılar sunan Malatya’nın zengin yemek mutfağında yer alan birbirinden özel lezzetlerin hak ettiği değeri görmesi adına başlattığımız hizmetleri ve projeleri, bu tür yarışmalarla taçlandırıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak kentimizin ve ilçemizin tüm güzelliklerini ön plana çıkartan hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşıyoruz. Kentimizin tarihi değerlerinin korunması, geleneksel hayatımızın yaşanması ve yaşatılması, yemeklerimizin, kurutmalıklarımız, turşularımız, tatlılarımız ve meyvelerimizin daha geniş kesimlere ulaştırılmasına çok büyük önem veriyoruz. Yöresel lezzetlerimizin ticari paylarının yükselmesi ve kimliklendirilmesi noktasında coğrafi işaret tescil süreçlerimizi planlı ve sistematik bir şekilde yürütmekteyiz. Sofralarımızın doğal lezzetlerinin tescillendirilmesi, yurt içi ve yurt dışındaki itibarlarının yükselmesine neden oluyor. Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığımız 37 başvurumuzdan 14’nün tescil belgelerini aldık. Belediye olarak hem ilçemizin tarihi zenginlikleri hem de yemeklerini tanıtmak amacıyla Yeşilyurt Lezzet Caddesindeki tarihi tescilli konaklarımızı restore ederek, bölgenin tarihsel ruhunu yansıtan konaklara ve müzelere dönüştürdük. Kentimizin marka değerlerinin kimliklendirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz.Çünkü bu ürünlere hepimizin el birliğiyle sahip çıkmamız ve korumamız gerekiyor.İnşallah bu tür hizmetler ve gayretlerimiz neticesinde yurt içi ve yurt dışından gelenlerin uğrak noktasına dönüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarih, Kültür ve Gastronomi Kenti Yeşilyurt’u gastronomi dünyasında hak ettiği konuma ulaştırmak amacıyla çok ciddi çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Çınar, “ İç ve dış turizmde artık gastronomi diye tabir edilen yeme-içme alanları çok büyük önem taşıyor. Tur sahipleri ve acenteler farklı lezzetlerin olduğu kentlere ve ilçelere daha fazla turist taşıyorlar. Bizlerde ilçemize daha fazla turistin gelmesi içinde gastronomi alanına büyük bir destek veriyoruz. Bizim tek derdimiz kentimizin değerlerini korumak, yaşatmak, gelecek kuşaklara taşımak ve bu değerler üzerinden de kentimizin turizm potansiyelini artırmaktır. Kent Konseyimizle ortaklaşa düzenlediğimiz, 53 yemek ustasının katıldığı bu yarışmamızda gastronomi alanında yaptığımız çalışmalara çok büyük katkılar sunacaktır. Yarışmamızın jüri heyetine, tüm katılımcılara ve dereceye girenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yarışmamın sorunsuz geçmesi noktasında büyük çaba sarf eden Kent Konseyimizin değerli çalışanlarına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Çınar, konuşmasından sonra yemek yarışmasının jüri heyetinde yer alan isimlere teşekkür plaketi takdim etti.