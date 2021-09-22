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Alkol ve uyuşturucu için özel denetim

Malatya’da polis tarafından sürücüler üzerinde alkol ve uyuşturucu konusunda 3 günlük özel denetim yapıldı. Kontrollerde 97 sürücüye cezai işlem uygulandı.

MALATYA 22.09.2021, 15:01
Alkol ve uyuşturucu için özel denetim

Malatya’da polis tarafından sürücüler üzerinde alkol ve uyuşturucu konusunda 3 günlük özel denetim yapıldı. Kontrollerde 97 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İlçe trafik birimleri sorumluluk güzergâhlarında günlük 15 ekip 28 personelin katılımıyla 3 gün boyunca alkol ve uyuşturucu konusunda özel denetim yapılarak, 97 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde 888 araç ve sürücüsü kontrol edilerek, çeşitli ihlallerden toplam 97 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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