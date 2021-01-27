Akın’dan kongreye davet

AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı iken görevi devir edecek olan ve il yönetim kurulu üyeliğine getirilen Ömer Akın, 8 Şubat’ta yapılacak olan gençlik kolları il kongresine herkesi davet etti.

AK Parti Malatya İl binasında açıklamada bulunan Ömer Akın,” 25 Ekim 2020’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ın teşrifleriyle gerçekleşen İl Kongremizde İl Başkanımız Sayın İhsan Koca tarafından İl Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmem dolayısıyla siyasi hayatımı bir üst aşamada devam ettireceğim. İki yıldır son anına kadar büyük bir onur ile yürüttüğüm İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini, yapılan istişareler neticesinde Sinan Özhüsrev kardeşime alnımın akıyla devrediyorum. Mutluyum çünkü ardımda büyük ve güçlü bir teşkilat bırakıyorum. Gururluyum çünkü, AK Parti çatısı altında bu kadim şehre İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığım için” ifadelerini kullandı.

Gençsin önde yürü inandığın yolda yürü sloganı ile kongre heyecanına Hekimhan’da start verdiklerini hatırlatan Akın, “ Daha sonra tüm ilçelerimizde kongre heyecanımızı devam ettirdik. İl Gençlik Kolları olarak 11 ilçemizin Gençlik Kolları Kongresini tamamladık. Son olarak Yeşilyurt ve Battalgazi Gençlik Kolları Başkanlıklarının atamasının gerçekleşmesi ile birlikte kongre sürecini tamamladık. Hamdolsun başarılı bir süreci geride bıraktık. Bu doğrultuda şahsıma ve teşkilatımıza destek veren tüm genç kardeşlerime ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim. Bizlere ve bu davaya hep sahip çıktılar. Görev yaptığımız süre içerisinde bizlere desteklerini hiç ama hiç eksik etmeyenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

8 Şubat 2021 tarihinde Genel Başkanımızın, MYK Üyelerimizin ve MKYK Üyelerimizin katılacağı kongremize tüm genç kardeşlerimi ve kıymetli hemşerilerimi kongre şölenimize davet ediyorum2 şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanlığında görev değişimi yaşandı. Görev süresi dolan Ömer Akın’ın yerine Sinan Özhüsrev kongrede başkan adayı olarak belirlendi.