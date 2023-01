Malatya’da toplantıya katılan eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 14 Mayısta yapılacak olan seçime temas etti. Akdağ, Bu seçim Türkiyenin geleceği ve bekası meselesidir diyerek, Malatyanın AK Parti döneminde çok güzel hizmetlerle buluştuğuna dikkat çekti. Akdağ, yaptığı hizmet ve yatırımlarla Medeniyetin Kalbi Battalgazi’ye yaptığı hizmetler için Başkan Güderi de tebrik etti.

Bir dizi ziyaretler sebebiyle Malatya’ya gelen eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya İl Koordinatörü Alaattin Parlak, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güderin ev sahipliğinde ilçede görev yapan muhtarlarla düzenli olarak gerçekleştirdiği istişare toplantısına katıldı.

Orduzu Galip Demirel Çınar Parkta düzenlenen toplantıda muhtarların sorunları varsa taleplerini dinleyen Başkan Güder, ilçede hayata geçirdiği yatırımlar hakkında da bilgiler aktardı. AK Parti iktidarında Malatyanın çok güzel hizmetlerle buluştuğunun altını çizen eski Bakan Akdağ, Medeniyetin Kalbi Battalgazi’ye gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlardan ötürü Başkan Güderi tebrik etti.

Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci ve muhtarlar, her daim görüşlerine önem veren ve taleplerini eksiksiz yerine getirerek Battalgazi’ye hizmette altın yılını yaşattığı bildirilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

"Muhtarlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz"

AK Parti teşkilatının muhtarlarla koordineli olarak çalıştıklarının altını çizen AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Muhtarlarımız bizim başımızın tacıdır. Battalgazi’de 103 mahallemiz var. Muhtarlarımız teşkilatımızla uyum içerisinde çalışıyor. Bizlerde ilçe başkanlığı ve yerel yönetimler olarak vatandaşlarımız için elimizden gelen çabayı ortaya koyarken, bilgi edindiğimiz kişiler sizlersiniz. Bugünde bizleri bir araya getiren Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve Milletvekilimiz Öznur Çalık hanımefendiye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İstişare kültürüne büyük önem veriyoruz"

Battalgazi’deki hizmet maratonunun artarak devam edeceğini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya ve Battalgazi’mize hizmet eden herkese teşekkürlerimi sunuyor, eski Bakanımız Recep Akdağ’ı da misafir etmekten onur duyuyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak güzel hizmetlere imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Halkımıza, ilçemize hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Hizmet ve yatırımlarımızda istişare kültürüne büyük önem veriyoruz. Hizmetlerimizin birçok yerel yönetim tarafından örnek alınmasının temelinde, istişare kültürünü canlı tutmamız ve toplumun tüm kesimlerine kulak vermemiz vardır. 2019 yılından bu yana ilçemizde sürdürdüğümüz hizmet maratonumuz artarak devam edecek. Geçtiğimiz hafta Ankara’da DSİ Müdürümüz ile Milletvekilimizin de olduğu bir görüşme gerçekleştirdik. Toplulaştırma çalışması sonucunda açılması planlanan yeni yolların yüzde 60 ve 70i Battalgazi’de olmak üzere, toplam 420 kilometre yeni yollar açılacak. Buda ilçemiz adına büyük bir gelişme demektir. Bugüne kadar Milletvekilimize ne problemimiz olduysa götürdük ve çözümsüz kalmadı. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Malatya’ya verecek daha çok hizmetimiz var"

Türkiye’de ve Malatya’da her alanda büyük hizmetler yaptıklarına vurgu yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Bugün Battalgazi Belediyemiz, İlçe başkanlığımız ve muhtarlarımızla bir aradayız. 2023 yılı Türkiye Yüzyılında Malatyaya ve Battalgazi’mize neler yaptığımızı ve daha neler yapabileceğimizi masaya yatırıyoruz. Malatya’nın son 20 yılında her alanda büyük hizmetlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Bunu akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor. 2001 yılında partimizi kurarken Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek yola çıkmıştık. Bugün geldiğimiz noktada Malatya’nın her bölgesine ve mahallesine gittiğimiz zaman başımız dik, alnımız aktır. Malatya’ya verecek daha çok hizmetimiz, ülkemize ise kazandıracak daha çok eserimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 20 yıl boyunca Türkiye’ye hizmet etti. Onun liderliğinde eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal devlet uygulamalarına kadar her alanda ülkemize çağ atlattık. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı bir büyüme sürecine sokarak, kalkınmada ve ekonomik bağımsızlıkta tarihi bir dönüşümü gerçekleştirdik. Yaptıklarımızla hep takdir aldık, almaya da devam ediyoruz. Çünkü bizim yolumuz kardeşlik yoludur. Demokrasi, hukuk, adalet yoludur. Bizim yolumuz Türkiye’nin huzurudur, refahıdır, selametidir. Tüm enerjimizi ülkemiz ve milletimiz için hizmet ve eser üretmeye ayırarak, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bugüne kadar bin bir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak ve Türkiye’yi çok daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı’nı ve AK Parti’yi güçlü tutmalıyız. 20 yıl çok uzun bir ömür. Ömrümüz var olduğu sürece Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Mesele, Türkiye’nin geleceği ve bekası meselesidir"

14 Mayısta yapılacak olan seçimin önemine dikkat çeken eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık hanımefendiyi dinlerken Malatya’ya ne kadar güzel hizmetlerin gelmiş olduğunu gördük. Gerçekleştirilen yatırımlarla gerçekten Malatya ve Battalgazi’nin çehresi değişmiş. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder beyefendiye de hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. AK Parti siyaseti, eser ve hizmet siyasetidir. Eski Türkiye yok artık. İhracatta, üretimde ve sanayide rekor kıran Türkiye var. Muhtarlarımıza verilen özlük haklarından tutunda çalışma alanlarının genişletilmesine kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıklarını en iyi bilen sizlersiniz. Türkiye’nin ne kadar değiştiğini hepimiz görüyoruz. Gelinen nokta gün gibi ortada. Türkiye’yi bu kadar geliştiren ve dönüştüren liderlik, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğidir. Önümüzde önemli bir seçim var. Bu mesele, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil. Türkiye’nin geleceği ve bekası meselesidir. Bunun bilincinde olmalıyız. Hepimizin bu yükü sırtına alması gerekiyor" diye konuştu.