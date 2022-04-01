Akçadağspor BAL Ligi’nde

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play-Off Grubunda Hekimhan Girmanaspor ile 1-1 berabere kalan Akçadağspor BAL’a yükseldi.

Yeşiltepe 1 Nolu sahada oynanan karşılaşmada Hekimhan Girmanaspor ile 1-1 berabere kalan Akçadağspor averajla BAL Ligi’ne yükseldi.

Karşılaşmayı tribünlerde taraftarlarla birlikte takip eden Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, maç sonrası büyük sevinç yaşarken, Akçadağspor’a dün olduğu gibi bundan sonrada desteklerinin süreceğini belirterek Bal Ligi’nde başarılar diledi.

Akşam saatlerinde ilçeye dönüş yapan Akçadağspor teknik heyeti ve sporcuları ise kurban kesilerek halaylar eşliğinde karşılandı.