Akçadağlıların yeni gözdesi Akçahan

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yenilenen konsepti ile hizmete açılan ’Çay Bahçesi’ ilçede bir asırdır vatandaşların gözde mekanı olan ’Şeytan Çarşısı’nı’ tahtından etti.

Akçadağ ilçesi Doğu Mahallesi Şehit Yarbay Songül Yakut Caddesi üzerinde bir iş hanının arka kısmında yer alan daha çok bölge esnafının çay içip sohbet etmek için kullandığı 300 metrekarelik alan Akçadağ Belediyesi tarafından düzenlenerek çay bahçesi konsepti ile vatandaşların hizmetine sunuldu. Akçahan adı verilerek kısa bir süre önce hizmete açılan çay bahçesi, ilçede çay ocakları ile ünlü vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ’Şeytan Çarşısı’ olarak bilinen tarihi çarşıyı da tahtından etti. Günübirlik yüzlerce Akçadağlının ziyaret ederek çay içip sohbet ettiği Akçahan’ın ardından projelendirme çalışmalarının devam ettiği nezih bir aile çay bahçesini de Akçadağ’a kazandıracaklarını belirten Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, "Akçadağ ilçe merkezinde vatandaşlarımızın nefes alacağı yeni mekanlar oluşturma çalışmalarımız sürüyor. İlerleyen günlerde tamamlanacak aile çay bahçe projemizde bunlardan biri inşallah bu projeyi de tamamlayarak Akçadağlıların hizmetine açacağız" diye konuştu