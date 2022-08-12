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Akçadağ’da vatandaşlara aşure ikramı

Malatya’nın Akçadağ Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

MALATYA 12.08.2022, 16:01
Akçadağ’da vatandaşlara aşure ikramı

Malatya’nın Akçadağ Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Akçadağ ilçe merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP MYK üyesi Eyüp Gönültaş, İlçe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, siyasi parti ve STK başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte vatandaşlara aşure dağıtan Belediye Başkanı Ali Kazgan, yaptığı kısa konuşmada Muharrem ayının paylaşma, birliktelik, bolluk ve bereket ayı olduğuna dikkat çekti.

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