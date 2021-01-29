Akçadağ’da atölyeden fabrikaya uzanan yolculuk

Malatya’nın Akçadağ ilçesi’nde istihdama katkı sağlamak amacıyla ilçe belediyesi tarafından açılan tekstil atölyesi fabrikaya dönüşüyor. 30 kişi ile üretime başlanan atölyenin fabrikaya dönüştürülmesiyle birlikte toplamda 400 kişiye istihdam sağlanacak.

Akçadağ Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilçe merkezinde kurularak ilk etapta 30 kişi ile üretime başlayan tekstil atölyesinde şuan 117 kişi çalışıyor. 2020 yılında Kültür Mahallesi’de bulunan eski Devlet Hastanesi binasını tekstil atölyesine çevirerek üretime başlayan Akçadağ Belediyesi talep artınca atölyeyi fabrikaya dönüştürme kararı aldı. Başkan Ali Kazgan’ın talimatıyla ’Kapalı Semt Pazarı’nın’ fabrikaya dönüştürülmesi için kollar sıvanırken kurulacak fabrikada 400 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

İlçeye bağlı Levent, Çobanuşağı ve Mezra mahallesi ziyaretlerinde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kazgan, "Üretim arttıkça büyüme, büyüme arttıkça iş imkanı artıyor. Halihazırda hizmet veren atölyemizin fiziki şartları artan talebe karşılık vermeyince atölyeyi daha önceleri Kapalı Semt Pazarı olarak hizmete açtığımız alana taşıma karar aldık. Bir dizi yapılacak çalışmaların ardından önümüzdeki aylarda yeni yerimizde istihdamı çok daha fazla arttırarak üretime devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de istihdamın arttırılmasına dönük çalışmalarımız sürecek. İlçemizdeki işsizlik sorununu en aza indirmek için elimizden gelen tüm imkanları kullanacağız." diye konuştu