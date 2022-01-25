Akçadağ Belediyesi 7/24 sahada

Malatya’nın Akçadağ Belediyesi bir yandan karla mücadele çalışmalarına devam ederken diğer yandan da yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarla hastaneye gitmek zorunda olan hastaların imdadına yetişiyor.

Malatya’da bir süredir devam eden yoğun kar yağışından etkilenen ilçelerin başında gelen Akçadağ’da, Belediye ekiplerin karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor. Bir taraftan karla mücadele eden belediye ekipleri diğer yandan ise kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaşları ve hastaneye gitmek zorunda olan hastaların imdadına yetişiyor. İlçe merkezinde karla mücadele çalışmalarını tamamlayan ekipler Eğin, Mihmanlı, Esenli, Aşağı Örüşkü, Yukarı Örüşkü, Keklikpınarı, Karamağara, Bahri ve Yağmurlu mahallelerinde çalışma gerçekleştirerek kapalı yolları ulaşıma açtı.

Ana arterlerinin tamamının açık olduğu Akçadağ’da kar kaynaklı herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını aktaran Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan ekiplerin 7/24 sahada olduğunu kaydederek, “Kent genelinde bir süredir devam eden yoğun kar yağışında ilçemiz Akçadağ’da nasibini aldı. İlçe merkezinde yaklaşık bir metreyi bulan kar kırsal mahallerimizde yer yer iki metreyi geçti. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için tüm personelimizde birlikte teyakkuza geçtik. Kar yağışının durmasıyla birlikte ilçe merkezinde gerek yol gerek kaldırım çalışmalarına hız vererek ana arterlerde sorun yaşanmamasını sağladıktan sonra 10’unun üzerinde kırsal mahallede sürdürülen karla mücadele çalışmalarına ekiplerimizle destek vererek bu noktalarında ulaşıma açılmasına katkı sunduk. Ayrıca ilçemizin muhtelif noktalarında yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan vatandaş ve hastaneye gitmek zorunda olan hastalara gerekli desteği vererek vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. An itibariyle ilçemiz genelinde kar merkezli herhangi bir sorun bulunmamakla beraber ekiplerimizin saha çalışmaları da aralıksız sürüyor. 7/24 Akçadağlı hemşerilerimizin hizmetindeyiz” diye konuştu.