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Akçadağ armudu yaygınlaştırılacak

Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde, Hocamız (Hacı Hamza) Armudu olarak bilinen Akçadağ Armudu’nun Ahlat ağacına aşılanmasıyla üretimin arttırılması planlandı. Hazırlanan proje ile Akçadağ Armudu’ndan üreticilerin ekonomik olarak daha fazla kazanç elde etmesi, ayrıca Malatya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlanması amaçlandı.

MALATYA 11.03.2021, 13:55
Akçadağ armudu yaygınlaştırılacak

Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde, Hocamız (Hacı Hamza) Armudu olarak bilinen Akçadağ Armudu’nun Ahlat ağacına aşılanmasıyla üretimin arttırılması planlandı. Hazırlanan proje ile Akçadağ Armudu’ndan üreticilerin ekonomik olarak daha fazla kazanç elde etmesi, ayrıca Malatya ve Türkiye ekonomisine katkı sağlanması amaçlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla Akçadağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Akçadağ Armudunun Alternatif Ürüne Dönüştürülmesi Projesi" bilgilendirme ve tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Akçadağ Belediyesi toplantı salonunda, pandemi ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan proje bilgilendirme toplantısına, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Vekili Demet Köksal, Akçadağ İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mekselin Yıldız, teknik personeller ve üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, yaptığı konuşmasında projeyle ilgili bilgiler aktardı. Macit, Akçadağ Armudu’nu yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, "Akçadağ Armudu Akçadağ’ın kıraç ve yüksek kesimlerinde tabii olarak yetişen bir meyvedir. İlçenin vatandaşları tarafından Hocamız (Hacı Hamza) Armudu olarak bilinen Akçadağ Armudu sert ve kendine has tadı olan, bölgemizde yetişen bir meyvedir.

Bölgede ikamet eden küçük aile işletmeleri için, birim alandan daha fazla, kaliteli ve pazar payı yüksek olan ürün elde edememek en önemli sorundur. Bu sebeple tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması yöre halkı için elzem bir ihtiyaçtır. Akçadağ Armudu yöreye has bir üründür. Elde edilen ürün de il içinde tüketilmekten ziyade diğer büyük şehirlere ve organik marketlere değerinde satılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Akçadağ ilçesi genelinde yaklaşık 45 bin adet Akçadağ Armudu ağacı bulunduğunu vurgulayan Macit, “Yaklaşık verim ağaç başına 30 kilogram, ürünün kilogram fiyatı ise 2019 yılı için 7 TL civarıdır. Aşılanması planlanan Ahlat ağacı sayısı ise 5 bin adettir. Bu sayede mevcut durumda bulunan ağaç sayısı yüzde 11 oranında artırılmış ve yöre ekonomisine aynı oranda katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca göreceli olarak tarımsal üretimin yapılmasının mümkün olmadığı ve üreticinin tarımsal faaliyet yapamadığı yaklaşık 500 dekar eğimli arazi de tarımsal üretime kazandırılmış olacaktır.

Bu projeyle, doğal ekoloji içinde bulunan Ahlat ağacına Akçadağ Armudunun aşılanmasıyla Ahlat ağaçlarının, katma değeri yüksek alternatif ürüne dönüştürülmesi bu sayede uygulama bölgesinde yaşayan üreticilerin ekonomik olarak kazanç elde etmesi, ayrıca ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmıştır” dedi.

Akçadağ İlçe Kaymakamı Hulusi Teke de, bu projenin hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sunan paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından teknik personellerce proje ile ilgili bir sunum yapıldı.

Sunumun sonundaki soru-cevap bölümünde Tahir Macit proje ile ilgili üreticilerimizin sorularını cevapladı.
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