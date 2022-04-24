Akçadağ armudu yaygınlaştırılacak

Ekonomik getirisi yüksek olan Akçadağ armudunun daha da yaygınlaştırılması için aşı çalışmaları bu yıl da sürüyor. Akçadağ’da, Ahlat ağaçlarına Armut aşılama çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün 2021 Yılı Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi çerçevesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi amacıyla başlayan ve bu sene de devam eden "Akçadağ Armudunun Alternatif Ürüne Dönüştürülmesi Projesi" çerçevesinde 2022 yılı aşılama çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Malatya İl Müdürü Tahir Macit, proje ile ilgili yaptığı açıklamada, ekonomik katkı için üretime önem verdiklerini bildirdi. Macit, "Bu proje ile doğal ekoloji içinde bulunan Ahlat ağacına Akçadağ Armudunun aşılanması ile Ahlat ağaçlarının, katma değeri yüksek alternatif ürüne dönüştürülmesi ve bu sayede uygulama bölgesinde yaşayan üreticilerin ekonomik olarak kazanç elde etmesi, ayrıca ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Kozluca ve Darıca mahallelerinde 2021 yılında 12 bin 500 adet ahlat ağacına armut aşılaması yapıldığına dikkat çeken Macit, “Aşılarımızın tuttuğunu görüyoruz. Bu senede 5 bin ahlat ağacına armut aşılamasını yapmayı planlıyoruz. 2021 ve 2022 yılı ile birlikte toplam 17 bin 500 ahlat ağacı aşılanarak ekonomik getirisi yüksek olan Akçadağ armuduna dönüştürülmüş olacak, böylece atıl durumda olan, sulamanın, suni gübrenin, ilaçlamanın yapılmadığı bu arazilere Akçadağ Armudunun iyi adapte olması ile ürün elde edilebilecek ve ekonomiye kazandırılacaktır "dedi.