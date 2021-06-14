AK Partililerden kan bağışı

AK Parti Malatya İl Başkanlığı ve Kızılay Malatya Kan Merkezi iş birliği ile pandemi döneminde kritik seviyeye düşen kan stoklarını arttırmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

AK Parti İl Binası’nda Kızılay Kan Merkezi ekiplerince gün boyunca kan bağışı alındı. Kan bağışı kampanyasına il yönetimi ve partililer de destek verdi.

Kızılay Malatya İl Başkanı Ramazan Soylu, kan stoklarında ciddi manada azalma meydana geldiğini belirterek, "Gerçekten anlamlı bir günde çok güzel bir etkinlik düzenleniyor. Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nde özellikle pandemi ve Ramazan ayının girmesi ile kan stoklarımızda ciddi manada eksiklikler meydana geldi. Bununla ilgili Malatya’da bir çağrı yaptık. Bu çağrımıza AK Parti İl Başkanlığı ses verdi. Ben burada bu güzel etkinliği düzenleyen İl Başkanımıza, Yönetim Kuruluna ve AK Parti teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Malatya’daki tüm Sivil Toplum Kuruluşlarının, Belediyelerimizin ve Partilerimizin bu örnek davranışı devam ettirmelerini diliyorum" dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise herkesi kan vermeye davet ederek, "Bugün Kızılayımızın Organize ettiği Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü münasebeti ile il başkanlığımızda partili hemşerilerimizin gönüllü olarak kan bağışında bulunmaları için bir kampanya düzenledik. Bu kampanyaya bizler de teşkilat mensubu olarak katılıyoruz. Yaşanan bu pandemi sürecinde sağlık sektörümüzün, sağlık camiamızın, Kızılay’ın ihtiyaç duyduğu kan stokumuzun artırılması amacıyla ben tüm hemşerilerimizi ve tüm arkadaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.