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AK Partililer Arguvan’da bir araya geldi

AK Parti Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirerek, çalışmalar ele alındı.

MALATYA 24.03.2022, 13:15
AK Partililer Arguvan’da bir araya geldi

AK Parti Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirerek, çalışmalar ele alındı.

AK Parti Arguvan İlçe teşkilatında düzenlenen toplantıya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özhüsrev ,AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ,Arguvan İlçe Koordinatörü Sedat Alpkıray , İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yılmaz katıldı

AK Parti Arguvan İlçe Başkanı Gazi Uşen, toplantıyı açılış konuşmasında yaptığı açıklamada,

“ 2023’e giderken il ilçe teşkilatlarımız ile güçlü bir çalışma yaparak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en güçlü desteği vereceğiz inşallah” dedi.

AK Parti Arguvan İlçe Koordinatörü Sedat Alpkıray ise ilçe teşkilat çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardı. Alpkıray, “ Her geçen gün seçim sürecine daha da yaklaşıyoruz. Ancak teşkilatlarımız sanki yarın seçim varmış gibi güçlü bir şekilde çalışmaktadır. Arguvan ilçemizde vatandaşlarımız bilsinler ki yaptığımız hizmetlerin daha da fazlasıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca büyük şehir belediyemizin yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de konuşmasında, partilerinin hizmetlerinin iyi anlatılması gerektiğini dile getirdi. AK Parti Malatya İl Gençlik Başkanı Sinan Özhüsrev ise “ Önümüzde 2023 seçimi var ve AK Parti kadroları olarak dersimize en iyi şekilde çalışıyoruz. Biliyoruz ki 2023 seçimi sadece bu dönemin değil gelecek nesillerin seçimidir. Bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda seçim hazırlığımızı tüm hızıyla sürdürürken bir diğer yandan iddia, irade ve ahlak sahibi bir gençliğin yetişmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” şeklinde konuştu

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gözü kulağı olacak sahada çalınmadık kapı girilmedik gönül bırakmayacağız. Bu konuda tüm samimiyetimizi ortaya koyacağız. İl ve ilçeler ile bugün de Arguvan’dan hazır olduğumuzu belirtiyoruz” diyerek, partinin önüne engel koymak isteyenler olduğunu dile getirdi. Pelitoğlu, “20 yıl iyi doğrultuda çalışırken her dönem önümüze bir çok engel çıkarıyorlar. Bu engelleri Allah’ın izniyle ve vatandaşımızın sağ duyusu ile aşıyoruz ve aşacağız inşallah. Şuan tek yapacağımız şey ülkemiz için fedakarca çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmalarını hane hane gezip bire bir anlatmak olacaktır. Durmaksızın anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

Malatya’dan gelen AK Parti yöneticileri, İlçe belediye başkanı Mehmet Kızıldaş ve İlçe kaymakamı Kemal Ülkü’yü de makamında ziyaret ettiler.

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