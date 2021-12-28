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AK Partili Tüfenkci’nin kurum ve kuruluş ziyaretleri sürüyor

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, kadın kooperatifi ziyaretinde yaptığı açıklamada, kadınların başarı hikayesi yazdığını dile getirdi.

MALATYA 28.12.2021, 10:06
AK Partili Tüfenkci’nin kurum ve kuruluş ziyaretleri sürüyor

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, kadın kooperatifi ziyaretinde yaptığı açıklamada, kadınların başarı hikayesi yazdığını dile getirdi.

Malatya’da kurum ve kuruluş ziyaretleri kapsamında Toprak Ana Kadın Kooperatifini ziyaret eden Tüfenkci, burada kadın girişimcilere verilen destekle ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti iktidarları döneminde kadınlara ayrı bir önem verildiğini kaydeden Tüfenkci, “Özellikle AK Parti iktidarlarında kadınımıza ayrı bir önem veriyoruz, kooperatifleşmeye ayrı bir önem veriyoruz. Geçtiğimiz hafta yeni bir kooperatif yasasını meclisimizden geçirdik. Türkiye’nin kalkınması noktasında küçük girişimcilerin yol alması noktasında, küçük sermaye gruplarının bir araya gelmesi noktasında kooperatifler önemli rol üstlenmektedir. Özellikle kadın kooperatiflerine Ticaret Bakanlığı’mızın ciddi anlamda desteği var. Hem bir sermaye oluşturma noktasında desteği var, hem de bilgi birikim noktasında desteği var. Aynı zamanda, Çalışma ve İş Kurumu üzerinden işçi alımıyla KOSGEB’in de destekleri var. Yine Halk Bankası’nın kadın girişimcilerimize bu anlamda desteği var. Yeter ki arkadaşlarımız kooperatiflerine bu anlamıyla profesyonel bir şekilde hobi olarak değil iş olarak sahip çıksınlar” dedi.

“Kadınlarımızı her alanda desteklediğimiz gibi bu alanda da destekliyoruz”

Tüfenkci, kadın kooperatifi bakımından Malatya’nın şanslı olduğunu da belirterek, “Malatya kadın kooperatifleri bakımından şanslı bir ilimiz. 20’ye yakın kadın kooperatifimiz var. Yeşilyurt Belediye’mizin kadınlara yönelik farklı aktiviteleri var. Geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdiğimiz Kapalı Pazar, haftanın belirli günlerinde kadın esnaflarımızın daha hijyenik bir ortamda ürünlerini tüketici ile buluşturması noktasında önemli bir girişim. Özellikle Çilesiz’de bulunan Kapalı Semt Pazarı’nı Malatyalı hemşerilerimizin ziyaret etmelerini de istiyoruz. Oradaki el emeği göz nuru ürünler değer buldukça, Ayşe hanım gibi girişimciler Kooperatif kurarak daha da yükseltip, işini büyütmek isteyen arkadaşlarımıza da büyük bir motivasyon oluyor. AK Parti iktidarları olarak kadınlarımızı her alanda desteklediğimiz gibi bu alanda da destekliyoruz. Vermiş olduğunuz maddi desteklerin yanında manevi desteklerimizle de yanlarında olduğumuzu, hem belediyelerimiz hem de hükümetimiz gösteriyor” şeklinde konuştu.

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