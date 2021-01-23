banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Uçakta maske takmayana 25 bin euro ceza
Uçakta maske takmayana 25 bin euro ceza
İkinci el otomobil piyasasında telefonlar bile çalmaz oldu
İkinci el otomobil piyasasında telefonlar bile çalmaz oldu
Vatandaşların kirpikleri dondu
Vatandaşların kirpikleri dondu
TEBRİKLER FENERBAHÇE...
TEBRİKLER FENERBAHÇE...

AK Partili Tüfenkci’den teknolojiye destek mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Teknopark’ı ziyaret ederek, Teknopark firmaları ile istişarelerde bulundu.

MALATYA 23.01.2021, 12:59
3
AK Partili Tüfenkci’den teknolojiye destek mesajı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Teknopark’ı ziyaret ederek, Teknopark firmaları ile istişarelerde bulundu.

Firma ürün ve yazılımları hakkında firma yetkililerinden detaylı bilgi alan Tüfenkci, sunumu yapılan Teknoköy projesine gerekli desteğin sunulmasını noktasında girişimlere başlatacağını söyledi.

Firma ziyaretleri sonrasında İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay ile Malatya Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kocamaz tarafından Malatya Teknokent projeleri hakkında sunum yapıldı. Sunumda Malatya Teknokent bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile kurulan Güneş Enerji Santrali ve Teknoköy projeleri hakkında detaylı bilgi verildi. Kocamaz, “Malatya Teknokent son 4 yılda katlanarak firma sayısını ve kalitesini arttırarak 80’e varan firma sayısına ulaştı. Bu nedenle mevcut bina, kapasitesinin üzerinde firmaya ev sahipliği yapmaya başladı. Ayrıca her geçen gün yeni firma talebinin oluşması bereberinde insan kaynağı sayısında da ciddi bir artışa neden oldu. Bu nedenle Malatya Teknoparkda yeni yönetim birimleri, çalışma ofisleri, fuaye ve fuar alanları, seminer, eğitim ve konferans etkinlikleri düzenleme alanları, workshop odaları, teknik ofisler, atölyeler, bölgenin ihtiyacı olan alanlarda faaliyet gösterecek laboratuvarlara, kütüphanelere, kiralanabilir modüler ofislere, sosyal alanlara ihtiyaç oluşmaya başladı. Bu bağlamda FKA (Fırat Kalkınma Ajansı) fizibilite desteği ile Malatya Teknokent’e yeni bina ve alanların açılması için proje çalışması yürütülmeye başlandı. İlk çalışmalarımız klasik yaklaşım olan çok katlı mimariydi. Fakat bu mimari bir çok ihtiyaca cevap veremiyordu. Yeni yapılanmanın örnek ve konsept bir çalışma olması ve geçmiş kadim kültürümüz ile gelecek teknolojilerini bir araya getiren bir ortam olması için projeye “Tekno Köy” adı verildi. Teknoköy projesi; Malatya bölgesinin sık sık deprem yaşaması, işletme maliyetleri düşürülebilmesi, farklı tür firmalara farklı boyut ve olanaklarda hizmet ve ortam sunulabilmesi, “yeşil kent” konseptini sağlanarak Ar-Ge faaliyetleri yürüten insanların yeşil içerisinde sağlıklı ve ekolojik bir ortamda çalışabilmesi, geçmiş kültüre bağlılığı gelecek teknolojileri ile bir araya getirilebilmesi, modüler yapı sayesinde sistemi oluşturan tüm inşaatın bitmesine gerek kalmadan modül modül devreye alınabilmesi gibi bir çok avantaj içeriyor. Bu nedenle geçmiş ve geleceğin bağlantısı kurulabilmesi için çoğunlukla taklit isimler olan “vadi”, “silikon” gibi isimler yerine geleceği ifade eden “tekno” ve geçmişi ve kökenlerimize bağlılığı ifade eden "köy” kelimesi bir araya getirildi ve yeni yapılanma köy konseptinde yatay mimari ile tasarlandı. Köy konseptini sağlamak için merkez bir bina planlandı ve içerisinde konaklamadan, küçük fuar, eğitim seminer düzenlemeye, laboratuvar hizmetlerinden toplu ikram ve yemek alanlarına kadar her tür ortak organizasyonlar için ortamlar planlandı. “Teknoköy evleri” (firma ofisleri) geçmişe bağlılığı sağlayabilmek için bir veya iki katlı, müstakil bahçe içerisinde ve Selçuklu, Malatya, taş ve modern mimariyi yansıtacak formda tasarlandı. Proje ile Teknoköy kurulduğunda 53.000 metrekare alanda 26 adet 90 metrekare, 42 adet 120 metrekare, 8 adet 200 metrekare(+bodrum), 8 adet de 400 metrekare (+bodrum) Ar-Ge çalışma ofisi ve 1 adet de 4.000 metrekare sosyal tesis olmak üzere olmak üzere toplam 16.180 metrekare kapalı alan sahip 85 binanın bulunduğu bir yerleşkeye dönüşecektir. Yerleşkedeki her ofis içerisinde boyutu ile orantılı olarak toplantı odaları, bayan erkek tuvaletleri, mutfak ve idari ofisler planlanmış, her firmanın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak ortamlar detaylı olarak düşünülerek oluşturulmuştur” dedi.

"Etkileyici bir proje, destek için girişimlere başlayacağız"

Milletvekili Tüfenkci ise Teknoköy projesinin oldukça etkileyici olduğunu vurgulayarak, "Bugün Teknopark’ta yapmış olduğumuz incelemede oldukça faydalı çalışmalar gördük. Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Bu bilim yuvasında daha etkili çalışmaların yapılacağına olan inancımız tamdır. Sunumu yapılan Teknoköy projesi gerçekten etkileyici. Buraya gerekli desteğin sağlanması için girişimlere başlayacağız. Dünyada benzeri olmayan, tamamen bilim ve teknoloji üssü olmaya aday Teknoköy, Malatyamıza ve Türkiyemize çok şey katacaktır. Emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12