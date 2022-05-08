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AK Partili Kahtalı: “Kale’yi baştan aşağı yeniledik”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk ve partililer ile birlikte Kale ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

MALATYA 08.05.2022, 14:45
AK Partili Kahtalı: “Kale’yi baştan aşağı yeniledik”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, İl Başkan Yardımcısı Kahraman Kavuk ve partililer ile birlikte Kale ilçesini ziyaret ederek bir dizi temaslarda bulundu.

İlçede ilk olarak Kale Belediye Başkanı Murat Koca’yı ziyaret eden Kahtalı, Koca ile istişarelerde bulunarak belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Kahtalı, Kale’nin AK Parti kurulduğundan beri en çok oyu veren ilçelerden biri olduğunu ifade ederek “Bu anlamda bizim Kale’ye özel bir bakış açımız var. İnşallah bir gün Cumhurbaşkanımızı burada ağırlamak istiyoruz” dedi.

Kale’ye son yıllarda hükümet olarak çok önemli yatırımlar kazandırdıklarını ifade eden Kahtalı, “24 Ocak depreminden en çok etkilenen merkezlerden biri Kale’ydi. O depremin ardından 850’ye yakın konut yaptık. Bunların yarısı tek katlı, yarısı çok katlı. Kale’mizi baştan aşağıya yenilemiş olduk. 16 derslikli çok programlı lise yaptık. İlçemizi çok güzel bir Gençlik Merkezi’ne kavuşturduk. Yaptığımız konutların yanına çok güzel bir belediye binası inşa ediyoruz. Orası da bir kaç aya tamamlanacak. Kale’nin bir merkezinin olması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yine bunun yanında belediyemizin gelir elde etmesi için bir GES projesi kazandırmış olduk. Ayrıca ilçemize bir arıtma tesisinin yapılması için de Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışmalar yürütülüyor, o da ihale aşamasında” ifadelerini kullandı.

2024 yılında Kale’ye doğalgazın geleceğini aktaran Kahtalı, ilçede yaşayan vatandaşların talebi doğrultusunda Kale’nin isminin değiştirilip İzollu olması yönünde girişimlerin yapıldığını, kendilerinin de bu konunun takipçisi olduğunu belirtti.

Bölgede birçok trafik kazası meydana geldiğini söyleyen Kahtalı, söz konusu bölgeye Elektronik Denetleme Sistemi kurulması için de girişimlerin sürdüğünü ifade etti.

Kale’nin önemli bir tarım merkezi olduğunun altını çizen Kahtalı, ilçeye yapılan 71 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj sayesinde 40 bin dekar tarım alanının sulandığını dile getirdi.

Kahtalı, yapılan yatırımlarla Kale’yi yeniden inşa ettiklerini dile getirerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “İnşallah bundan sonra da Kale’mizi daha da kalkındırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Projelerimize ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Kale yaptığımız yatırımları sonuna kadar hak ediyor. Bu yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kale Belediye Başkanı Murat Koca ise, Kale’ye verilen desteklerden dolayı Milletvekili Kahtalı’ya teşekkür etti.

Milletvekili Kahtalı, daha sonra Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak’ı makamında ziyaret ederek Kaymakam Bıçak’dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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