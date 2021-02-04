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AK Partili Kahtalı: "Esnafa destek sürecek"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, salgının en çok etkilediği kesim olan esnafın her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Toplumun omurgası olan esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik sağlanan destekler etkinlikle sürecek” dedi.

MALATYA 04.02.2021, 17:38
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AK Partili Kahtalı: "Esnafa destek sürecek"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, salgının en çok etkilediği kesim olan esnafın her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Toplumun omurgası olan esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik sağlanan destekler etkinlikle sürecek” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart tarihinde dünya çapında koronavirüs pandemisini ilan ettiğini hatırlatan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, salgınla mücadele kapsamında ülkelerin çeşitli tedbirler aldığını söyledi. Türkiye’nin ise hastalığın ortaya çıktığı ilk günden itibaren önlemleri vakitlice aldığını ve virüsle mücadelede örnek bir sınav verdiği vurgulayan Kahtalı, “Türkiye, hem mevcut imkânlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkânlar üreterek farklı bir konuma geldi” dedi.

Esnafa büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide alınan tedbirlere yönelik açıklamasına ilişkin de bir değerlendirme yapan Hakan Kahtalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Virüs salgınının ortaya çıktığı günlerden itibaren AK Parti hükümeti olarak esnafımızın bu krizden en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Esnafa verilen destekleri açıkladı. Peki, nedir bu destekler? Salgın sebebiyle faaliyetleri tamamen durdurulan kıraathane, kahvehane, internet kafe ve sinema solunu gibi işletmelerin mücbir sebep hükümleri kapsamında vergi yükümlülükleri ertelendi. Küçük esnafımızın tamamına ve kısıtlamalar nedeniyle gelir kaybına uğrayan esnaflarımıza da hibe şeklinde destekler verilmeye başlandı. Salgının en çok etkilediği kesim olan taksi, dolmuş, servis işletmecileri, pazarcılar, terziler, oto tamircileri gibi basit usule tabi tüm esnaf ve sanatkârlar doğrudan destek ödemesi kapsamına alındı. Aynı şekilde lokantacılık, pastanecilik, kadın ve erkek kuaförlüğü, pansiyon, yurt, kreş işletmeciliği gibi faaliyetleri kısıtlanan sektörlerdeki esnaf ve sanatkarlar da aynı kapsama dahil edildi. Böylece 1 milyon 240 bin esnaf, 3 ay süreyle ayda bin lira almaya devam edecek.”

"Esnafımızın yanındayız"

Ayrıca esnafa büyük şehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği ödemesi yapıldığına işaret eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, lokanta, restoran ve kafe sahibi esnaflara da yeni bir hibe desteğinin müjdesinin geçtiğimiz günlerde açıklandığını hatırlattı.

“Buna göre, 2019 yılı cirosu 3 milyon liranın altında olan işletmeler eğer 2020 yılında yüzde 50 ve üzerinde bir ciro kaybı yaşadılarsa, azalan cirosunun yüzde 3’ü kadar hibe alabilecekler” diyen Kahtalı, bu hibenin tutarının da en az 2 bin lira, en fazla 40 bin lira olacağını dile getirdi.

Malatya’ya 354 milyon liralık destek

Sözlerinin devamında Sosyal Koruma Kalkanı programı kapsamında Malatya’ya 354 milyon tutarında destek verildiğini de anımsatan Kahtalı, “Sosyal Destek Programı kapsamında 76 bin 136 haneye ve kişiye 76 milyon 136 bin lira destek sağlandı. 28 bin 22 çalışana 167 milyon 405 bin lira kısa çalışma ödeneği sağlanırken, 18 bin 473 çalışana ise 50 milyon 45 bin lira nakdi ücret desteği verildi. İşsizlik ödeneği kapsamında 5 bin 746 kişiye 24 milyon 974 bin lira yardım yapılırken, 14 bin 559 çalışana 12 milyon 339 bin lira normalleşme desteği sağlandı. Verilen desteklerin toplamı ise 354 milyon 64 bin lira oldu. Allah emeği geçenlerden razı olsun” dedi.

Toplumun omurgası olan esnaf ve sanatkârlara yönelik sağlanan desteklerin etkinlikle sürdürüleceğinin altını çizen Kahtalı, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah esnaf ve sanatkarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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