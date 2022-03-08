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AK Partili kadınlardan 8 Mart etkinliğinde buluştu

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

MALATYA 08.03.2022, 15:21
AK Partili kadınlardan 8 Mart etkinliğinde buluştu

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

Malatya, parti binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlı olduklarını belirterek, ’’Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz" dedi. Emekçi kadınların gününü kutlayan Pelitoğlu, "Bugün azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların günü. Alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak, kadınların alın terlerine saygılarımı sunuyorum. 8 Mart’ta vereceğimiz en büyük mesaj, büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi, beşeri sermayenin önemli bir parçası olan, fabrika işçisinden ev kadınlarına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti olarak 2002’den bu yana kadınlar için eğitim, sağlık, istihdam ve birçok yönde düzenleme yaptıklarını ifade eden Pelitoğlu, "Kadın emeğini anmayı görev saydığımız bu günde Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002’den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifi ile kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır” diye konuştu.

“AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır”

Türk kadınlarının pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkı tanındığını da belirten Pelitoğlu, "Türk kadını, pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Ülkemizde kadınlar, 1935 yılında ilk kez parlamentoda %4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamamışken bugün 2018 seçimiyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı, %17.4’e yükselmiştir. AK Parti, kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışacaktır. AK Parti hükümetleri döneminde eğitim, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yükseköğretim kız öğrenci oranı % 13,5 iken bu rakam 2020 yılında % 48,5’e ulaşmıştır. SGK teşvikleri, Gelir Vergisi ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fonlardaki kadınlar lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına, işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik. Kadın iş gücüne katılma oranı % 27’den 34’e, kadın istihdamı 6 milyondan 10 milyona yükseldi. Kadın Kolları olarak bizler de hem il il Türkiye’yi dolaştığımız kadın emeği buluşmalarımız hem de "Nerede Kalmıştık" eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmek için çalışıyoruz” dedi.

“Kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz”

Kadına yönelik şiddetle mücadele kararlı olduklarını ve kadına yönelik şiddetin cezalarını arttırdıklarını vurgulayan Pelitoğlu, "Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular, tek bir kanun ile tek bir metinle bir kalemde bitecek, sonuç alınacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Anayasa’da, TCK’da yaptığımız değişiklikler ve 6284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzenlemeyle de kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. İyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddetin cezalarını artırıyoruz. Son olarak, biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın-erkek omuz omuza Büyük Türkiye’yi inşa edeceğimize inancımız tamdır” diye konuştu.

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