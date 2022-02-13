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AK Partili Demiröz, tarihi Yeşilyurt konaklarını inceledi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Müzeleri inceleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Yeşilyurt’um tarihi ve kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için yapılan eserlerin çok kıymetli olduğunu ifade edip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik etti.

MALATYA 13.02.2022, 15:08
AK Partili Demiröz, tarihi Yeşilyurt konaklarını inceledi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Müzeleri inceleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Yeşilyurt’um tarihi ve kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için yapılan eserlerin çok kıymetli olduğunu ifade edip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik etti.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Daraltılmış İl Danışma Meclis toplantısı için Malatya’ya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ile beraberindeki heyet, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt Lezzet Caddesini gezerek, hizmete sunulan Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Müzeleri incelediler.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un kadim tarihi, kültürü, yemekleri, sokak oyunları ve meslek dallarını tanıtmak amacıyla yapılan kültürel yatırımlar hakkında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’e detaylı bilgiler aktarıp, kayısı çekirdeğinden yapılan kahve ikramında bulundu.

Yeşilyurt’un köklü tarihini bugünden geleceğe taşımak adına çok ciddi yatırımlarda bulunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Vedat Demiröz’ü kentimizde ve ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Genel Başkan Yardımcımızı doğal ve kültürel zenginlikleri ve tarihiyle farklı zenginliklere sahip Çırmıhtı’da ve Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda ağırlamaktan onur duymaktayız. Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda çalışıp, bugünden geleceğe çok değerli eserler bırakmaya büyük bir kararlılıkla devam ediyoruz. Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun çok güçlü bir tarihi ve kültürü vardır, bizlerde yerel yöneticiler olarak bu güzellikleri doğru ve planlı yatırımlarla gün yüzüne çıkartıp, turizme kazandırmak için çaba sarf ediyoruz. Yeşilyurt’umuzun tarihi bölgelerinden olan Çırmıhtı’da bir zamanlar atıl vaziyette olan Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızı satın aldıktan sonra restorasyon projelerimizle farklı bir kimliğe ve güzelliğe kavuşturduk. Yeşilyurt Caddesinde hizmete sunduğumuz konaklarımız ve müzelerimizle kentimize yeni bir turizm alanı kazandırdık. Mahmut Çalık-Ahmet Çalık Tekstil Müzemizden Yeşilyurt Mutfağımıza, Kent Belleği Konağımızdan Kahve Konağımıza, Gastronomi Konağımızdan Butik Otelimize, Yeşilyurt Pastanemizden kadın girişimcilerimize tahsis ettiğimiz mekanlara, sokak sağlıklaştırmalarımızdan cephe yenilenmesine kadar bölgemizin tarihini ön plana çıkartacak tüm alanlarda en güzel ve en dikkat çekici yatırımları gerçeğe dönüştürdük. Geleneksel sofra kültürümüzde yer alan yemeklerimizin tescil süreçlerine tüm hızıyla devam ediyoruz, burada hizmete sunduğumuz Yeşilyurt Mutfağımızı ziyaret edenler, yöresel yemeklerimizden oluşan menülerimize yoğun ilgi gösteriyorlar. Pandemi sürecine rağmen bölgemiz son zamanlarda çok yoğun yerli ve yabancı turisti ağırladı, kentimizin ve ilçemizin ekonomik hayatına da güzel katkılar oluyor. Tarih, kültür ve gastronomi kenti olarak tarif ettiğimiz Yeşilyurt’umuzun turizmde hak ettiği payı alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünde çok önemli misafirlerimizi burada ağırladık. Köklü tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla birlikte Yeşilyurt’umuzun hem bugününe hem de geleceğine yatırımlarda bulunmaya devam edeceğiz. Yeşilyurt’umuzun gelişmesine ve kalkınmasına ışık tutan tüm yatırımlarda desteklerini bizlerden esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, AK Parti Genel Merkezimize, Milletvekillerimize, AK Parti İl ve İlçe Başkanlıklarımıza, Kadın ve Gençlik Kollarımıza şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise Yeşilyurt’un tarihi ve kültürünü bugünden geleceğe taşınmasını sağlayacak tüm yatırımların çok değerli olduğunu ifade edip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik ederken, ikram edilen kayısı çekirdeğinden yapılan kahveyi de çok beğendiğini sözlerine ekledi.

Ziyarete AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık ile AK Parti İl Başkanı İhsan Koca’nın yanı sıra İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İlçe Başkanları, İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.

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