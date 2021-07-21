AK Parti’de bayramlaşma töreni

AK Parti Malatya İl Teşkilatı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında yapılan bayramlaşma törenine, AK Parti Malatya Hakan Kahtalı, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı. Kısa süreli ve dar kapsamlı da olsa partililerle bir araya gelip bayramlaşmak istediklerini ifade eden Ak Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Bu bayram hiç olmazsa kısa süreli de olsa dar kapsamlı da olsa bir araya gelelim istedik. Bu bayramlaşma hasretinin geniş Ak Parti ailesi olarak giderelim istedik. Sizlerin, ailenizin, ülkemizin, milletimizin, tüm İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Allah bayram tadında nice bayramlara sağlıkla sıhhatle hepimizi ulaştırsın. Bu uğurda bu inançla tüm ümmetin umudu haline gelen ve gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle, çabalarıyla elbette siz Ak Partili gönüldaşlarımızın, teşkilat mensuplarımızın da karınca kararınca destekleriyle. Çok güzel günleri göreceğimize gönülden inanıyorum. Allah Cumhurbaşkanımızın ve onun himayesinde siyaset yapan Ak Partili gönüldaşlarımızın yollarını açık etsin, yardımcıları olsun. Daha güzel günlerde daha güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle hepinizi selamlıyorum” şeklinde konuştu.