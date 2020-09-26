AK Parti ’de Ramazan Dalhançer güven tazeledi
AK PARTİ ARGUVAN GENÇLİK BAŞKANI DALHANÇER GÜVEN TAZELEDİ
AK Parti Malatya’nın Arguvan ilçesinde Gençlik Kolları 6. olağan kongresine tek aday olarak yeniden aday olan Ramazan Dalhançer tekrar başkan seçildi.
Seçim, AK Parti ilçe konferans salonunda gerçekleşti.
AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, kongrede yaptığı konuşmada, “AK Partimizin dinamizmini oluşturan gençlik kollarımızın kongresini gerçekleştiriyoruz. Değerli yol arkadaşlarım. Size öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Malatya AK Parti Gençlik Kolları altında siyaset yapmak önemli bir imtiyazdır. Şehrimiz partimiz kurulduğu günden bugüne cumhurbaşkanımıza başkomutanımıza her zaman yüksek oy oranları ile destek vermiş dünya mazlumlarına umut olmuştur. Değerli dava arkadaşlarım bu durum hem bizim aşkımıza olan inancımızı kat ve kat artırsa da üzerimizde olan sorumluluğu bir o kadar önemli kılmaktadır. Bu doğrultuda gerek İlçe başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleri, gerek mahalle başkanlarımız gerek sandık yönetim kurulu üyelerimiz ve müşahitlerimiz eminim ki bu sorumluluğun bilinci ve gayreti içindeler. Güven tazeleyerek görevine devam eden Ramazan Dalhançer kardeşime ve yönetimine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kongreye tek aday olarak giren Ramazan Dalhançer, AK Parti Arguvan Gençlik Başkanlğına tekrar seçildi.
|İmsak
|05:24
|Güneş
|06:49
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:22
|Akşam
|19:02
|Yatsı
|20:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Trabzonspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Fenerbahçe
|2
|4
|11. Kasımpaşa
|3
|3
|12. Sivasspor
|2
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. Gaziantep FK
|3
|2
|15. Konyaspor
|1
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Denizlispor
|2
|1
|18. Malatyaspor
|3
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. İstanbulspor
|3
|6
|3. Adanaspor
|3
|5
|4. Samsunspor
|2
|4
|5. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|6. Adana Demirspor
|2
|4
|7. Giresunspor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Balıkesirspor
|3
|3
|10. Bursaspor
|3
|3
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bandırmaspor
|2
|3
|13. Ankaraspor
|2
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Altay
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|3
|9
|2. Leicester City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Chelsea
|3
|4
|7. Tottenham
|2
|3
|8. Man City
|1
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Brighton
|3
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Newcastle
|2
|3
|15. West Bromwich
|3
|1
|16. Burnley
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Sheffield United
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Southampton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Valencia
|3
|4
|5. Villarreal
|2
|4
|6. Celta de Vigo
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|3
|9. Cádiz
|2
|3
|10. Huesca
|3
|2
|11. Real Madrid
|1
|1
|12. Eibar
|2
|1
|13. Deportivo Alaves
|3
|1
|14. Real Valladolid
|2
|1
|15. Atletico Madrid
|0
|0
|16. Barcelona
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Elche
|1
|0