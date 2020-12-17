AK Parti ‘de 2021 hedefi daha fazla performans

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde 2021 yılında hedef, daha fazla performans göstererek, vatandaşa ulaşmada daha fazla çaba sarf etmek olarak belirlendi.

AK Parti Malatya merkez ilçe Yeşilyurt ilçe teşkilatı ile online istişare toplantısı yapıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in Başkanlığı’nda Türkiye’de nüfusu 100 bin’in üzerinde olan ilçe başkanlarının katıldığı sanal bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıya AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Yalçınkaya da katılarak konu ile ilgili görüşlerini paylaştı. Yeşilyurt ilçe Başkanı Yalçınkaya, önümüzdeki dönemde AK Parti teşkilatı ve belediyeler arasındaki işbirliği ağını güçlendirilmesine yönelik planlamalarından söz etti.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Yalçınkaya, vatandaş ile belediyeler arasındaki iletişimin sağlanması noktasında köprü görevi de gördüklerini vurgulayarak, aynı zamanda hizmetin vatandaşın ayağına daha hızlı bir şekilde getirilmesi amacıyla sürekli meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleriyle istişare içerisinde olduklarına dikkat çekti. Yalçınkaya, hayata geçirilen bu çalışma ile özellikle belediye başkanlarının vatandaş ile olan yüz yüze iletişimlerinin daha da verimli olacağını belirterek, 2023 vizyonu ile AK Belediyecilik hizmetlerinin daha etkin şekilde vatandaşa ulaşacağını vurguladı.

2021 hedefi daha fazla performans

Toplantının online başkanlığını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, 2023 seçimlerine doğru giderken ilçe başkanlarının insiyatif alarak sahada etkin olarak klasik çalışmaların yanı sıra, vatandaş odaklı bir perspektifle hareket etmelerinin gerekliliğini vurguladı. Kandemir, 2020-2021 yılı içerisinde üye çalışması performansının 2021 yılında sahada etkisini göstermesi için bütün teşkilatın daha çok performans sağlayarak vatandaşa ulaşması konusunda gayret göstermelerinin önemini anlattı.