AK Parti “ Daraltılmış İl Danışma Meclisi” toplantısı yapıldı

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından “Daraltılmış İl Danışma Meclisi” toplantısı gerçekleştirildi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıyı AK Parti İl Başkanı İhsan Koca yönetti. İhsan Koca’nın selamlama konuşmasının ardından başlayan toplantıda teşkilat mensupları istişare ve değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, AK Parti’nin 20 yılda yapmış olduğu hizmetler ve 2023 seçimi konuşuldu. AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti’nin 20 yıldır ülkeye hizmet ettiğini belirterek, “ AK Parti 20 yıldır ülkeye hizmet ediyor. Ülkeye hizmet ederken de 14 seçim geçirdik. Türkiye’nin en önemli sorunu ana muhalefet 2023’te de onlar gereken cevabı alacaklar” dedi. AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise hizmet üzerinden siyaset yaptıklarını ve 2023 seçiminde de bu hizmetleri taçlandıracaklarını belirterek, “ Biz her seçime farklı bir coşku ve anlayışla gittik. 2023 yılda yaptığımız hizmetlerin taçlandırılacağı, onların muhasebesinin yapılacağı, bugüne kadar yapmış olduğumuz kazanımları yarınlara taşıyacağımız bir seçim olacak. Biz bugüne kadar Türkiye için neyin doğru olduğuna düşündüysek, sonuna kadar savunduk. Hiçbir zaman algı üzerinden siyaset yapmadık, hizmet üzerinden siyaset yaptık” şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın her sahasında gece gündüz demeden yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, “ Malatya’nın her sahasında her tarafında gece gündüz demeden bütün ekiplerimizle, belediyelerimizle, teşkilatımızla yoğun çalışma içerisindeyiz. Bu dönem bizim için çok önemlidir. Arkadaşlarımıza vermiş olduğumuz talimatta da özellikle 2023’ü daha iyi daha güzel bir şekilde neticelendirmemiz ve Malatya açısından farklı bir yapıda değerlendirmemiz için sahada gece gündüz durmadan kimin ne ihtiyacı varsa yapılması noktasında gerekli talimatı verdik” ifadelerine yer verdi. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise yapmış oldukları hizmetler hakkında bilgi vererek, “ Hiçbir zaman borçla şikayetçi olmadık. Her belediyenin borcu olur ama karşılığında da hizmeti olmalı diye düşünüyoruz. Şuanda belediyenin 34 çalışanı var. Kurduğumuz iki şirkette 100 gencimizi istihdam ediyoruz. Kadın kooperatifinde 30 kadını istihdam ediyoruz. Yeni açılışını yapacağımız bir sanayi sitesi kuruyoruz. Burada da 500-600 gencimizi istihdam edip kırsal ilçelerde göçün önüne geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.