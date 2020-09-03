AK Parti Arguvan’da Halk Günü başlattı

AK Parti Malatya’nın Arguvan ilçesinde Halk Günü adı altında vatandaşların sorunlarını dinlemeye başladı.

Arguvan’da yeni seçilen AK Parti ilçe başkanı Gazi Uşen başkanlığında her Çarşamba günü halk günü geleneği başlatıldı.

Başkan Uşen, ilçe parti binasında vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya çalışacak. Halk günü her Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak 12.00’de sona erecek.

AK Parti ilçe başkanı Gazi Uşen, başlattıkları halk günü programıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Haftada bir gün iki saat boyunca Arguvan halkının sorunlarını dinleyip kurum ve kuruluşlarla ilgili sorun ve istekleri imkanlar ölçüsünde çözmeye çalışacağız. Halk günü geleneği vatandaşlarla birebir diyaloglar kurarak, sıkıntıları yerinde tespit etmeye çalışacağız. Halk günü düzenleyerek, vatandaşlarla diyaloğu bir adım daha ileri götüreceğiz” ifadelerini kullandı.