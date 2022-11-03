Aile Akademisine Eğitimci-Yazar Kapaklıkaya konuk oldu

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından ailelere rehberlik etmesi amacıyla hayata geçirilen “Aile Akademisi” programları çerçevesinde Battalgazililerle buluşuyor. 7 Kasım Pazartesi günü saat: 19.00’da Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan programda Yazar Kapaklıkaya, teknoloji ile aile arasındaki bağları Battalgazililerle paylaşacak.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdüren Battalgazi Belediyesi, Eylül ayında startını verdiği “Aile Akademisi” konferans dizisinin üçüncüsünü, 7 Kasım Pazartesi günü saat: 19.00’da gerçekleştirilecek. Yazar Hatice Kübra Tongar ve Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’i Battalgazililerle buluşturan Battalgazi Belediyesi, bu kez de Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya’yı sevenleriyle buluşturuyor. Toplumun yapı taşı olan aileyi korumak, ailede uyum ve güzel geçim için güçlü iletişimin önemine dikkat çekmek ve ailelere rehberlik etmek amacıyla Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan konferansta Yazar Kapaklıkaya, teknoloji ile aile arasındaki bağları Battalgazililerle paylaşarak, huzurlu bir aile ortamı hakkında önemli tavsiyelerde bulunacak.

“Tüm ailelerimizi bekliyorum”

Katılımın ücretsiz olacağı programda sevenleriyle buluşacak olan Yazar Kapaklıkaya, konferans öncesi Battalgazililere önemli bir mesajda gönderdi. Konferansa özel davette bulunan Kapaklıkaya, “Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Aile Akademisi programının davetlisi olarak 7 Kasım Pazartesi günü Malatya geliyorum ve Battalgazililerle buluşuyorum. Benim için çok özel bir program olacak. Akşam saat: 19.00’da Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenecek olan konferansa tüm ailelerimizi bekliyorum. Tüm halkımız davetlidir” dedi.