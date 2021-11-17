Ahır yangınında maddi hasar oluştu

Malatya’da bir evin ahır kısmında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi Dereli Sokakta bir evin ahır kısmında henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürülürken, ahırda bulunan hayvanlar da kısa sürede tahliye edildi.

Yaralananın olmadığı, maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.