Ağacı yerinden söküp kanala uçtu

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç çarptığı ağacı yerinden söküp demir korkulukları aşarak su kanalına uçtu.

Kaza, 21.45 sularında Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.A. idaresindeki 44 EG 368 plakalı Mercedes marka otomobil Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünde çıkarak yol kenarındaki çarptığı ağacı yerinden söktükten sonra demir korkulukları aşarak su kanalına uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada yara almayan araç sürücü ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.