Afetlere hazırlık için gençlere eğitim

2022 Afet Tatbikat Yılı çerçevesinde Malatya İnönü Üniversitesi, AFAD, Türkiye Gençlik Vakfı ve Yeni Fikirler Topluluğu işbirliği ile gerçekleştirilen “Hayat Kurtaran Gençlik” projesinin 5’inci etabı ve kapanış programı İnönü üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Düzenlenen programa, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi Mesut Demir, TÜGVA Üniversite Koordinatörü Malik Çiftçi, akademik personel, AFAD personelleri, gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Program, “Hayat Kurtaran Gençlik” projesi tanıtım filminin gösterimi ile başladı. Film gösteriminin ardından açılış konuşması için söz alan TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, yapılan eğitimler ve öğrenciler ile ortak düzenlenen projelerden bahsederek, “Yeni Fikirler Topluluğu ve TÜGVA Üniversite Koordinatörlüğü olarak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı çerçevesinde öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik. Eğitim alanında 8 farklı kurs, makale okumaları, yaşam seminerleri ve farklı konularda uzman kişilerle birlikte düzenlemiş olduğumuz eğitim akademileri, sosyal farkındalık alanında gelişim için sosyal yardımlaşma turnuvası, sokak hayvanları mama dağıtımı, huzurevi ziyareti, her kapak bir umut projesi ve Türkiye’de bir ilke imza atarak, ‘Hayat Kurtaran Gençlik’ projemizi hayata geçirdik. Yapılan bu çalışmalar ile öğrenci kardeşlerimize sosyal sorumluluk, kişisel gelişim, akademik kariyer, sosyal farkındalık gibi konular ile ulaşmaya çalıştık” dedi. Demir, projenin amacının afet durumunda olaya müdahale edebilen bir gençlik yetiştirmek olduğunu Nisan ayında teorik eğitimlere başladığını Mayıs ayında ise uygulamalı eğitim ve teknik gezi ile son bulduğunu söyledi.

Destek AFAD gönüllüsü kimlik kartı almaya hak kazanan öğrenciler ile ilgili ise Demir, “Alınan eğitimler ve çevrim içi eğitimler sonucu öğrencilerimiz destek AFAD gönüllüsü kimlik kartı almaya hak kazanmıştır. Verilen bu eğitimler ile üniversitemiz içerisinde resmi olarak 274 öğrencimize destek AFAD gönüllüsü statüsü kazandırdık. Hedefimiz öncü olarak afetlere karşı farkındalık kazandırabilmektir” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, “Hayat Kurtaran Gençlik” projesi hakkında bilgi aktarıp, “Bu proje üniversitemizde gençlerimizle yaptığımız en güzel ve önemli projelerden birisi. Orijinal bir proje. Türkiye’de başka üniversitelere, gençlere sivil toplum kuruluşlarına örnek olan bir proje. Gençlerimizin hayat kurtaran genç yeteneğini yetkin hale getirmek için çok önemli bir proje. Bu yüzden ilk fikri çıkaran bugüne kadarki bütün zincirini kutluyor ve tebrik ediyorum. AFAD müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz AFAD birlikte TÜGVA’nın hem proje fikri ile katkısı ile üniversitemizden de Yeni Fikirler Topluluğu öğrenci grubumuzun organizasyonu ile kapanış noktasına geldik. Bu projede 274 gencimizin hepsi burada. Sizler artık kimlik alacak düzeye geldiniz” şeklinde konuştu.

AFAD gönüllüsü öğrencilere “Afet Çantası” müjdesi veren Rektör Kızılay, projenin amacına değinerek, “Üniversitemizde de çevrim içi eğitim yaptık. Amaç tüm personel ve öğrencilere yaygınlaştırmak temel hedefimiz. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde de çalışmaları sürdüreceğiz. Bu projede emeği geçen bütün katkı verenlere teşekkür ediyorum. Ayrıca Yeşilyurt Belediyemizin de deprem simülasyonu eğitimi de çok faydalı ve çok yararlı bir eğitim oldu” ifadelerini kullandı.

Son konuşmacı olarak ise söz alan Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, Türkiye’nin tektonik, sismik ve iklimsel yapısı sebebiyle başta deprem olmak üzere su baskını, sel, heyelan gibi doğal afetlere müsait olduğunu belirtti. Hakan Ezgi, doğal afetlere müdahaleyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Ülkemizde doğal afetlerle ilişkin politikalar ilk olarak 1939 Erzincan Depremi sonrası geliştirilmeye başlanmış, özellikle 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi, Afet Yönetimi Koordinasyonu alanında dönüm noktası olmuştur. Artık önceliğimiz afet olduktan sonra ne yapmalı değil, risk azaltma, afetlerle mücadele konusunun önceliği olmuş durumda. Afet yaşanmadan neler yapılabilir konusunda AFAD öncü bir kuruluş olmuştur. Afet esnası ve sonrası süreçleri en etkili şekilde yönetmek. Toplumsal farkındalığı artırarak afet ve acil durumlara sürekli hazırlıklı olarak, çalışmalarıyla katkı sağlayan bu ülkenin kahramanları AFAD gönüllülerini canı gönülden kutluyorum. Hiçbir hayat kurtarılmak zorunda olmasın. Ama olursa da hayatı kurtaracak gençlerin bu topraklarda olduğunu bilmek bizim için ayrı bir güven kaynağıdır.”

Kimlik kartı almaya hak kazanan öğrencilere kartları verilerek “Hayat Kurtaran Gençlik” 5. etap programı sona erdi.