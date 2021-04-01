Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde, kurum amirlerine ve muhtarlara, Afet Farkındalığı eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeniyle, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlilerince, ilçedeki kurum amirleri ve muhtarlara pandemi tedbirlerine riayet edilerek “Afet Farkındalık Eğitimi” verilerek, bilgilendirme yapıldı.

Arguvan kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen afet farkındalık eğitimine, İlçe kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Katılımcılara “Depremin Hayat Meselesi” adlı video izletildi. Video gösteriminin ardından kurum amirleri ve muhtarlara, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri tarafından “Afet Farkındalık Eğitimi” sunumu yapıldı.