Acil sağlıkçılara adli vakalar eğitimi

Malatya’da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personellerine, “Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi" verildi

İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin, Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi ve İşbirliği Protokolü gereğince, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli uzman personel tarafından 112 acil sağlık çalışanlarına eğitim gerçekleştirildi. Emniyet uzmanları tarafından “Adli vakalarda olay yeri yönetimi ve güvenliği ile hukuki boyut ve sorumluluklar” ana başlıkları hakkında 112 Acil Doktor ve Sağlık Hizmetlerinde görevli personele eğitim verildi.