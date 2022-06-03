banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Sağlık Bakanını Gözaltına Aldılar!
Sağlık Bakanını Gözaltına Aldılar!
PFDK kararları açıklandı!
PFDK kararları açıklandı!
RTÜK Başkanı Şahin’den RTÜK Üyesi Taşcı’ya cevap
RTÜK Başkanı Şahin’den RTÜK Üyesi Taşcı’ya cevap

Acil sağlıkçılara adli vakalar eğitimi

Malatya’da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personellerine, “Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi" verildi

MALATYA 03.06.2022, 11:17
Acil sağlıkçılara adli vakalar eğitimi

Malatya’da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personellerine, “Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi" verildi

İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin, Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi ve İşbirliği Protokolü gereğince, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli uzman personel tarafından 112 acil sağlık çalışanlarına eğitim gerçekleştirildi. Emniyet uzmanları tarafından “Adli vakalarda olay yeri yönetimi ve güvenliği ile hukuki boyut ve sorumluluklar” ana başlıkları hakkında 112 Acil Doktor ve Sağlık Hizmetlerinde görevli personele eğitim verildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu