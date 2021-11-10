Acil durumlara hazırlık için eğitim

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditler ekibi, afet ve acil durumlar için eğitim aldı.

Turgut Özal Tıp Merkezi KBRN ekibine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Emrah Altuntaş ve Eğitim uzmanı Gökhan Akpınar tarafından KBRN ve deprem eğitimi verildi.

Eğitimde, KBRN durumunda nasıl hareket edileceği, nelerin yapılacağı, afet ve acil durumlar hakkında bilgiler aktarıldı.