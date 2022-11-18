Aç kalan yavru köpeklerin kavgası gülümsetti

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde aç kalınca yiyecek sandıkları tasmanın kemeri için kavgaya tutuşan yavru köpekler gülümsetti.

Akçadağ ilçesi Gölpınarı Mahallesi’nde bulunan bir işletmede meydana gelen olayda bir süreden beri yemek verilmeyen iki yavru köpek aç kalınca yiyecek sandıkları tasmanın kemeri için kavgaya tutuştu. Bir süre kemer için kavga eden iki yavru köpeğin imdadına ise anne köpek yetişti. Annelerinin emzirmesiyle karınları doyan yavru köpeklerin o anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.