ABD Başkanı’nın iddialarına bir ret de İnönü Üniversitesi’nden

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ermeni soykırımı iddialarına bir ret de Malatya İnönü Üniversitesi’nden gelerek, "Bilimsel temellerden yoksun, siyasi mülahazalarla dolu bu asılsız iddiaları destekleyecek hiçbir hukuk ve tarih belgesi, mahkeme kararı ve kanıt bulmak mümkün değildir" denildi.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları ile ilgili yaptığı açıklama tarihi gerçeklere dayanmayan, temelsiz ve siyasi amaçlar taşıyan ifadeler içermektedir. Bilimsel temellerden yoksun, siyasi mülahazalarla dolu bu asılsız iddiaları destekleyecek hiçbir hukuk ve tarih belgesi, mahkeme kararı ve kanıt bulmak mümkün değildir. Gurur duyduğumuz tarihimizi lekelemeye bu iftiraların ve çarpıtmaların gücü yetmeyecektir. Tarihimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da temizdir ve ABD başkanının iftiraları ile lekelenmesi mümkün değildir. Özellikle geçmişlerinde insanlığa karşı suç işlemiş, soykırım yapmış ve her türlü hukuk ihlalini yaparak dünyayı sömürgeleştirmiş devletlerin bugünkü yöneticileri, içeride karşılaştıkları sorunları gizlemenin ve uluslararası sistemde yaşadıkları güç kaybını durdurmanın bir yolu olarak ülkemize yönelik benzer iftiralarda bulunmaktadırlar. Bu ülkelerin öncelikle kendi geçmişlerine bakmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamanın güçlenen Türkiye’nin önünü kesme çabası olduğuna dikkat çekildiği İnönü Üniversitesi Rektörlüğü açıklamasında “ Asırlarca Türk milletinin himayesinde dinlerini ve dillerini koruyarak barış içinde yaşayan Ermeni toplumuna bir faydası da olmayacaktır. Bu iftiralar içeren açıklama, ancak toplumlar arasında nefret suçunun yeşermesine hizmet edecektir. Ayrıca hatırlatmak gerekir ki, 1915’te yaşanan olayların asıl sorumlusu da, bugün olduğu gibi, Ermeni vatandaşlarımızı kendi siyasi çıkarlarına alet etmek isteyen emperyal güçlerdir. Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtarak sebep oldukları büyük acılar ile ilgili tarihi belgeler arşivlerde durmakta ve herkesin istifadesine açık bulunmaktadır. Gerçeği aramak isteyenlerin yapacakları şey siyasi kararlar almak değil, bilimsel ve objektif ölçütler içinde konuyu araştırmaktır.

İnönü Üniversitesi olarak tarihi gerçeklere aykırı olan bu iddiaları reddettiğimizi ve şiddetle kınadığımızı ifade etmek isteriz” denildi.