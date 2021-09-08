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58 yaşında kansere yenildi
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Basın biriminde görev yapan Ali Avşar kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
MALATYA 08.09.2021, 14:24
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Basın biriminde görev yapan Ali Avşar kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.
Kanser hastalığı nedeniyle vefat eden Ali Avşar, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı’nda defin edildi. Malatya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nde çalışırken, Köy Hizmetleri’nin kapanmasıyla İl Sağlık Müdürlüğü’ne geçen Ali Avşar (58) uzun süredir akciğer kanseri hastalığından tedavi görüyordu.