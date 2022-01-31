54 yaşındaki doktor beyin tümörüne yenik düştü

Malatya’da görev yapan 54 yaşındaki Dr. Fahrettin Yılmaz, yakalandığı beyin tümörü hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Malatya Sıtmapınarı Aile Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Fahrettin Yılmaz, bir buçuk yıldır sürdürdüğü beyin tümörü hastalık mücadelesine yenik düşerek vefat etti.

Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesi Bülent Erkuş Sokak’ta oturan 15 yıllık doktor Fahrettin Yılmaz, Yeşiltepe şehir mezarlığında defin edildi.