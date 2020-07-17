500 tam puan ile LGS’de Türkiye birincisi oldu

Malatya Özel Çınar Koleji öğrencisi İlker Zelyurt, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincilerinden biri oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kapsamında 20 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı.

Malatya Özel Çınar Koleji öğrencisi İlker Zelyurt’ta tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincisi oldu.

Birinci olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Zelyurt, yoğun bir çalışma sürecinden geçtiğini ve 3 aylık bir kamp dönemi geçirdiğini söyledi. Pandemi sürecinde sürekli öğretmenleri ile irtibatta olduğunu ve son bir ay her gün deneme sınavına girdiğini söyleyen Zelyurt, “Çalışma sürecinde deneme sınavlarında çıkan yanlışlara ve eksik konulara yoğunlaştık. Belli konuları tekrar ettim, son bir ay deneme çözüm ve soru tekrarı yaptım. Yanlış soruları hocalarıma danıştım. Soruları anlamaya çalıştım hatta başla öğretmenlerden de destek aldım” dedi.

Sınava giren diğer öğrencilere de başarılı olmaları için tavsiyelerde bulunan Zelyurt, sınavda soruları anlayarak çözümlerin yapılmasını istedi. Başarısında ailesi ve öğretmenlerinin de büyük emeği olduğunu ifade eden Zelyurt, “Gece yarısı bile kafama takılan sorularda hocalarımı arayarak destek istedim. Bana bu konuda yardımcı oldular hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Baba Hikmet Zelyurt’ta ailece güzel bir duygu yaşadıklarını anlatarak, “Her anne babanın yaşamak istediği bir duygu bu. Çocuğumuzla, okulumuzla ve öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Bu başarı birden bire gelen bir şey değil, 4 yıllık bir birikimin sonucu olarak algılamak lazım. İlker de bir sınava girerek bunu başarmadı, birçok deneme sınavı, hazırlık aşaması ve sonuç olarak finali güzel oldu. Türkiye’de birincilik başarı elde ederek bizleri sevindirdi” diye konuştu.