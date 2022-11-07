5 bin fidan toprakla buluştu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Konak (Yukarı Banazı) halkı tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Beydağına Ağaç Dikme Şenliği” gerçekleştirildi. Program çerçevesinde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Ağaç dikme şenliğine, Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Kurum Müdürleri ve Konak halkı katıldı.

Fidan dikimi öncesinde konuşan Vali Şahin, ağaçlandırmanın önemini anlattı. Şahin, “Yaklaşık 20 yıldır bu bölgede ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Bunun eserlerini, bu güzel çam ağaçlarını burada görüyoruz. Bu güzel adetimiz böyle devam ederse bu gördüğümüz tepe çocuklarımıza, gençlerimize 20 yıl sonra bir çam ormanı, bir mesire alanı olarak hizmet eder ve burası bizim için oksijen deposu olur. Bizden öncekilerin verdiği emeklerden bizler istifade ediyoruz. Bizler de emek vereceğiz çocuklarımız bundan istifade edecekler” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Şahin, protokol üyeleri ve Konak halkı tarafından fidan dikim etkinliği yapıldı. Etkinlik çerçevesinde 3 Hektarlık alanda yaklaşık 5 bin fidan dikildi.

Programda, ağaçlandırma çalışmasına katkıda bulunanlara plaket de verildi.

Konaklılar tarafından, fidan dikimi sonrasında misafirlere çorba ikramında bulunuldu.