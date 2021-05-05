banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Güney Kore'den güzel haber!
Güney Kore'den güzel haber!
Dünya bu olayı konuşuyor: Malili kadın 9 bebek doğurdu!
Dünya bu olayı konuşuyor: Malili kadın 9 bebek doğurdu!
Dev banka ofiste çalışmaya başlıyor!
Dev banka ofiste çalışmaya başlıyor!
Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem
Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem

47 yaşındaki avukat koronaya yenildi

Malatya Barosu Avukatlarından 47 yaşındaki Naki Çalışkan, yakalandığı korona virüs dolayısıyla hayatını kaybetti.

MALATYA 05.05.2021, 11:46
47 yaşındaki avukat koronaya yenildi

Malatya Barosu Avukatlarından 47 yaşındaki Naki Çalışkan, yakalandığı korona virüs dolayısıyla hayatını kaybetti.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi gören Çalışkan doktorların tüm çabalarına rağmen virüse yenik düştü. Çalışkan, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.

Malatya Barosu Başkanı Avukat Enver Han, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Dostum, büro ortağım, kardeşim Avukat Naki Çalışkan ‘ı toprağa verdik . Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin, baromuzun ve sevenlerinin başı sağ olsun” dedi.
Yorumlar (0)
20°
hafif yağmur