45 yıl sonra buluştular

Malatya’da yaklaşık yarım asır önce aynı okulda görev yapan Ahmet Taş ve Seher Yıldırım öğretmen yıllar sonra bir araya gelerek anılarını tazeledi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Eskimalatya Lisesi’nde 45 yıl önce öğretmen olarak görev yapan Seher Yıldırım ve Ahmet Taş öğrencileri Nedim Ulubaba’nın girişimleriyle yıllar sonra bir araya gelerek anılarını tazeledi.

Yaklaşık yarım asır sonra gerçekleşen bulaşmada zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, iki eğitimci Malatya’da güzel anılar biriktirdiklerini söyledi.