40 yıllık öğretmene ilk öğrencilerinden sürpriz ziyaret

Malatya’da öğretmenlik yapan 65 yaşındaki Cumali Dedeoğlu’na emekli olduğu ilk gün Zonguldak’taki ilk öğrencileri sürpriz ziyarette bulundu.

Malatya Battalgazi ilçesinde bulunan Orhan Gazi Ortaokulu’nda görev yapan Fen Bilimleri Öğretmeni Cumali Dedeoğlu’nun emekli olmasından dolayı ilk görev yeri olan Zonguldak’taki 40 yıl önceki öğrencileri ile son öğrencileri aynı sınıfta buluştu. 1982 yılında Zonguldak Merkez Ortaokulunda ilk görevine başlayan Cumali Dedeoğlu,40 yıl önce mezun ettiği öğrencileriyle, 40 yıl sonra okuttuğu öğrencileri aynı sıraları paylaştı. Orhan Gazi Ortaokulu’nda sevinç ve hüzün aynı anda yaşandı. 40 yıldır öğretmenlik yapan Fen Bilimleri Öğretmeni 65 yaşındaki Cumali Dedeoğlu, doğum gününde emekli oldu. Orhan Gazi Ortaokulu’nda eğitim verdiği öğrencileri öğretmenlerine sürpriz hazırlayarak göreve ilk başladığı Zonguldak’ta 40 yıl önce mezun ettiği ilk öğrencilerini buluşturdu.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyaret, Dedeoğlu’nun ilk öğrencilerini ele alan slayt gösteriminin ardından, yemek programı ile son buldu.