4 kişinin öldüğü olayla ilgili dava yeniden görülmeye başlandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2018 seçimleri öncesi 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili verilen kararın bozulmasının ardından yeniden başlayan yargılama sürecinde ilk duruşma Malatya’da Adliyesinde başladı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınlarıyla Şenyaşar ailesi arasında yaşanan kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil ve Celal Şenyaşar ile milletvekili Yıldız’ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybetmişti.

Olay sonrası başlatılan soruşturma sonrası görülen davada 2 Nisan 2021 tarihinde Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulunca 4 yıl sonra dava duruşması yeniden görülmeye başlandı.

Sabah erken saatlerinde polis ekipleri adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Malatya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanılan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Fadıl Şenyaşar ile Enver Yıldız tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Şenyaşar ile Yıldız ailelerinin avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya CHP’nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.