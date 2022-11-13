TFF 3.Futbol Ligi 3.grupta Malatya Arguvan Spor ile Ankara Çankaya FK, 2-2 berabere kaldı.

Malatya Yeşiltepe Stadı’nda oynanan Malatya Arguvan Spor ile Ankara Çankaya FK arasındaki karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. Filelerin 4 kez havalandığı 11.hafta karşılaşmasında her iki takım da puanları paylaştı.

Bu sezon ligde tek galibiyet alabilen Arguvan Spor, kendi sahasında 3 puanı kaçırarak bir puana razı oldu.