35 metre genişliğindeki yeni bulvara sürücülerden tam puan

Altınkayısı Bulvarı ile Bostanbaşı’nı birbirine bağlayan 35 metrelik yolda çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından kısmi olarak açılan yolu kullanan sürücüler yapılan bu çalışmadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Vatandaşların güven içerisinde seyahat edebilecekleri trafik sıkışıklığını azaltacak olan 35 metre genişliğindeki yol tamamlandığında iki gidiş-iki geliş olmak üzere 4 şeritli olacak. 4 metre genişliğinde orta refüj, çift yönlü araç cep otoparkı, bisiklet ve yürüyüş yolları ile aydınlatma ve ağaç aksları ile günümüz şartlarına uygun modern bir bulvar halini alarak hizmete açılacak. Altınkayısı Bulvarı ile Bostanbaşı’nı birbirine bağlayan 35 metrelik yolun tüm alt yapı ve üst yapısıyla biran önce hizmete açılmasını bekleyen sürücüler, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne tam puan verdiler. Büyükşehir Belediyesi tarafından kısmi olarak açılan yolu günlük kullandıklarını ve çok memnun olduklarını dile getiren sürücüler, sabırsızlıkla asfaltlanmasını beklediklerini söylediler. Yapılan yolu beğendiğini söyleyen sürücülerden Vahap Boyraz, “Allah emeği geçenlerden razı olsun. Güzergâhlarımız güzelleşti. Günlük olarak kullanıyorum. Devletimizden ve Belediyemizden Allah razı olsun” dedi. Sürücü Nevi Hanım, Büyükşehir Belediyesinin yol çalışmalarını güzel bulduğunu ve sabırsızlıkla asfalt dökülmesini beklediğini belirterek, “Evim bu yolun sonunda benim için çok avantaj oldu. Çok beğendim sabırsızlıkla asfalt dökülmesini bekliyorum. Şu an yol tam yapılmamasına rağmen yolu kullanıyorum. Uzun zamandır bu yolun açılmasını bekliyorduk. Çok güzel oldu” şeklinde konuştu. Ayşe Özbay Öztürk ise “İşe gidiyorum, on bin konutlara gidip geliyorum. Çok kolay oldu benim için. 10 dakika da yolu kısalttı benim için. Şuan için asfalt olmaması biraz zorluyor. Ama genel olarak yolu çok beğendim” sözlerine yer verdi. Genel olarak yolun tamamlanmamasına rağmen bu yolu kullanmayı tercih eden Mehmet Özbay, “Genelde bu yolu kullanıyorum. Bizim için gayet iyi oldu. Karşıda inşaatımız olduğu için gayet rahat bir şekilde kullanıyoruz. Çok memnunuz” diye konuştu. Yol çalışmalarını başarılı bulduğunu söyleyen ve ismini vermeyen bir diğer bayan sürücü, “Her gün bu yolu kullanıyorum. Gideceğim yol ciddi anlamda kısaldı. Çok memnunuz. Bir de hemen asfalt dökülürse çok sevineceğiz. Oldukça başarılı olmuş. İnşallah hep böyle devam ederler” ifadelerine yer verdi. Her gün yeni açılan bu yolu kullandığını söyleyen sürücü Davut Yusufoğlu ise “Aşağı yukarı her gün bu yolu kullanıyorum. Hepimiz için çok iyi oldu” dedi.