300 üniversiteli Yeşilyurt’ta

Malatya İnönü Üniversitesinde eğitim hayatını sürdüren 300 öğrenci, Yeşilyurt ilçesindeki tarihi ve kültürel yerleri gezerek, doğa yürüyüşüne katıldı.

Malatya İnönü Üniversitesinde eğitim hayatını sürdüren 300 öğrenci, "Sosyal medyadan, sosyal hayata - Yeşilyurt’ta Sonbahar" programı ile Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel yerlerini gezerek, doğa yürüyüşüne katıldı. Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin daveti üzerine ilçeye gelen öğrenciler, eşsiz tarihi ve kültürünün yaşatıldığı Tarihi Yeşilyurt Konakları ve müzeleri gezdi. Öğrenciler, daha sonra doğa yürüyüşüne katılarak, kendileri için özel olarak hazırlanan sportif alanlarda hünerlerini sergilediler. Müzik dinletileri eşliğinde halaylar çekip keyifli anlar yaşayan öğrenciler, Beylerderesi’nin temiz, sağlıklı ve bol oksijenli ortamında masa tenisi oynayarak, ok atışı gerçekleştirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, farklı temalarda oyunlara da katılan öğrenciler yalnız bırakmayarak, sucuk ekmek ve ayran ikramında bulundu. Malatya’nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’ta belediye olarak üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Çınar, "Anaokulundan başlamak üzere üniversitelere kadar eğitimin tüm aşamalarında ki öğrencilerimizin mutlu, huzurlu ve güzel bir eğitim dönemi yaşaması için her türlü hizmeti layıkıyla yerine getirmekteyiz. İnönü Üniversitemiz ve Turgut Özal Üniversitemizle güzel bir diyaloga sahibiz, ortak projelerde birlikte uyum içerisinde çalışarak öğrencilerimizi kentimizde en iyi şekilde ağırlamaya gayret ediyoruz. Üniversite topluluklarımızın projelerine bizlerde belediye olarak destek vereceğiz, geçen günlerde bunun toplantısını yapmıştık. Üniversite öğrencilerimizin enerjisinden yararlanmak istiyoruz. Yeter ki sizler proje üretin, çalışın bizlerde her türlü desteği vermeye hazırız. Öğrencilerimizin fikirleri ve projelerine kapılarımız sonuna kadar açıktır. Tabii ki öğrencilerimizin de bizim yaptığımız hizmetlerden haberdar olması için bu programı tertip ettik. İlçemizin sosyo-kültürel yapısını daha güçlü hale getirmek için etkin çalışan ve başarılı çalışmalar yapan, kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla hizmetlerimize büyük güç katan Kent Konseyimizin de destekleri neticesinde öğrencilerimizi Yeşilyurt’umuzda ağırladık. Öğrencilerimizle, Yeşilyurt’un yine güzel bir Sonbahar gününde aynı ortamı paylaşmak, sohbet etmek ve muhabbet etmek bizim için de çok güzel oldu. Davetimize icabet ettiğiniz hepinize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında ve vize haftasında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Üniversite öğrencileri de yapılan bilgilendirme gezisi, sportif etkinlikler ve ikramlardan dolayı Çınar’a teşekkür etti.